Napoli, Consigli non è un'opzione: «Non ha pensato di fare il secondo»

La porta de Napoli attende l'ennesima rivoluzione estiva, ma se Meret sembra essere il portiere del futuro al club azzurro servirà un secondo di alto livello. «Non c’è mai stato alcun tipo di colloquio in questo senso. Non ha mai pensato di fare il secondo», queste le parole di Andrea D'Amico, agente di Consigli il cui profilo potrebbe interessare agli azzurri.

«È un calciatore importante per il Sassuolo e il club per venderlo deve avere un’alternativa. Ci sono interessamenti importanti, ne abbiamo parlato con tante squadre ma assolutamente in funzione del primo portiere, non del secondo» ha aggiunto a Radio Marte. «Di fatto non c’è mai stata una chiamata del Napoli, non c’è niente di concreto. Poi molto dipende anche dalle prospettive sportive e dai livelli di squadra. Non è solo una questione salariale ma di progetto tecnico. Se un allenatore di top club ti chiama perché vuole avere due portieri che se la giochino non si può a priori dire no. Dipende da qual è il progetto tecnico».