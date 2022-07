Napoli, contatti continui con Kepa: Navas ok solo se paga il Psg

Continua la lunga rincorsa del Napoli al nuovo portiere. Secondo quanto riportato da Diario As, nelle ultime ore l'entourage di Kepa e il club azzurro hanno avuto contatti continui per capire se ci sono le condizioni giuste per potersi sedere a tavolino e intavolare una trattativa. Il portiere avrebbe dato anche il suo ok al trasferimento, visto che a Londra è ancora chiuso da Mendy, ma i costi dell'operazione restano importanti.

Il calciatore spagnolo percepisce ai blues 9 milioni di euro, cifra assolutamente fuori portata per gli azzurri. Alto anche l'ingaggio di Keylor Navas, altro profilo che il club ha valutato seriamente nelle ultime settimane: se il Paris Saint Germain dovesse convincersi a pagare almeno parte dell'ingaggio del portiere del Costarica allora l'affare potrebbe concretizzarsi. Diversamente, il club di Aurelio De Laurentiis non potrà andare sui due portiere in uscita più importanti del mercato europeo.