Nessuna offerta ufficiale è ancora arrivata in Brasile, come confermato dalla dirigenza nelle scorse ore, eppure ilcontinua a sondare il terreno per il brasiliano, talento del. Il club sudamericano ha deciso in queste settimane di pausa di dover fare qualche sacrificio di mercato per aiutare la situazione economica dei proprietari,potrebbe essere proprio uno di quei sacrifici visto lo status di calciatore più apprezzato anche in Europa.Secondo quanto riportato da Radio Grenal in, il Gremio ha dato il via libera alper discutere col calciatore di un eventuale acquisto nei prossimi mesi. Solo una volta raggiunta l'eventuale intesa, si passerà a parlare tra i club: i brasiliani non chiederanno cifre astronomiche e il club di De Laurentiis potrebbe investire su Everton i soldi incassati da una cessione di, che non ha convinto lo staff tecnico di Gattuso negli ultimi mesi.