Napoli, contatto con gli agenti di Zaha

Spunta un nome nuovo tra le idee di mercato del Napoli per questa estate. Si tratta di Wilfried Zaha, calciatore del Crystal Palace che potrebbe lasciare là Premier League proprio in questa lunga sessione di mercato.

Dopo le offerte rifiutate dall'Arabia Saudita, sul calciatore si sarebbe mosso il club azzurro - secondo The Guardian - ma anche Galatasaray e Paris Saint-Germain sono stati in contatto con i suoi agenti nei giorni scorsi, così come Lazio e Fenerbahce.

Il Palace proverà comunque a trattenerlo in vista del prossimo anno.