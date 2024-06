Napoli Conte è arrivato a Roma: stasera cena con De Laurentiis e Manna, domani la firma

Poche ore all'annuncio ufficiale.

Intanto, Antonio Conte è Roma per vedere da vicino i nuovi studi su Piazza Venezia della Filmauro, completare l’iter della burocrazia (ma le firme che contano sono già state messe dai rappresentanti legali domenica pomeriggio) e per la foto che sancirà l'inizio ufficiale della nuova avventura. Ovviamente in compagnia di De Laurentiis.

A Fiumicino, dove è atterrato poco dopo le 17 (circolano già le prime foto sui social), c'era il ds Manna mentre ad attenderlo, oltre a De Laurentiis, anche l'ad Chiavelli. La presentazione? Senza fretta, pensano al Napoli. Anche perché c’è da trovare una location degna di un imperatore come Conte.

Il San Carlo ha chiesto un prezzo molto alto per il fitto mentre a Palazzo Reale, nel teatrino di Corte, le porte sono spalancate. Sia pure a pagamento. Si farà lì, ma si deciderà con calma. Tanto l’annuncio è una formalità (tutto è fatto) e la presentazione ufficiale va ancora organizzata.