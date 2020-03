LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sale il fatturato del Napoli di Aurelio De Laurentiis che, dopo il rosso di 5 milioni con cui aveva chiuso lo scorso esercizio, ha chiuso ora il bilancio al 30 giugno 2019 con un, dato positivo che sorride al club ma anche a tutto il. Questi i dati pubblicati oggi da Calcio e Finanza che sottolinea il miglioramento economico del club negli ultimi mesi e l'ingresso a bilancio anche del Bari, che nella passata stagione (la prima sotto la gestione De Laurentiis) ha avuto ricavi per circa 4,3 milioni di euro.Il fatturato del gruppo è stato pari a, in aumento del 34% circa dai 235,7 milioni di euro dell’esercizio precedente. Una crescita dovuta al nuovo aumento dei ricavi del Napoli , il cui fatturato nel 2018/19 è salito a 299,6 milioni grazie all’aumento dei diritti tv (+24 milioni) e dalle plusvalenze (+53 milioni). I ricavi del Napoli valgono il 93% dei ricavi consolidati della FilmAuro, in aumento rispetto all’87% del 2018. Sono però in calo le entrate dalla produzione e distribuzione di prodotti cinematografici che hanno fatto registrare un -40%.