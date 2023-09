Napoli, bilancio in rosso: -217 milioni in 10 anni ma quest'anno saldo in attivo

Calciomercato ormai chiuso - in Serie A -, a fare i conti nelle tasche del Napoli ci ha pensato il Cies - Osservatorio europeo sulle statistiche nel calcio, che ha analizzato l'ultima decade del mercato in giro per il mondo.

Dal 2014 a oggi il club di Aurelio De Laurentiis ha registrato un -217 milioni tra i soldi spesi per gli acquisti e quelli incassati per le cessioni, che pure sono state eccellenti: dai 90 e oltre milioni per Higuain del 2016 ai quasi 60 milioni intascati qualche mese fa per Kim Min Jae.

Dato da registrare anche dopo il covid: dall'estate del 2020 a oggi, il club azzurro ha messo insieme un -57 milioni. Tra gli investimenti più costosi post pandemia restano quello per Victor Osimhen e quello per Giacomo Raspadori un'estate fa. Nell'ultima sessione di mercato 2023, però, gli azzurri hanno chiuso in totale con un +6 milioni viste alcune cessioni importanti, come quella di Hirving Lozano al Psv.