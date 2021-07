Napoli, Contini e Ciciretti in uscita: il portiere torna in B col Crotone

Giornata di lavoro a Castel Volturno per il Napoli ma anche per Vincenzo Pisacane: l'agente di Lorenzo Insigne - che incontrerà il capitano azzurro e il patron De Laurentiis tra qualche giorno - sta portando avanti con il club anche le trattative che riguardano altri due assistiti azzurri come Nikita Contini e Amato Ciciretti.

Come riportato da Sky Sport, sembrano ormai definiti i due passaggi di mercato, entrambi in Serie B: il portiere Contini troverà spazio in cadetteria con il Crotone, retrocesso nell'ultima stagione, e dove il Napoli aveva già mandato Luperto e Ounas un anno fa, mentre per Ciciretti si apriranno le porte del Pordenone.