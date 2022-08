Napoli, si chiude Contini alla Samp: l'agente è a Castel di Sangro

Nikita Contini pronto a lasciare il ritiro del Napoli: il portiere italo-ucraino, a Napoli da oltre una decade, è pronto a dire sì alla Sampdoria e trasferirsi a Genova in prestito per la prossima stagione. Questa mattina è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro anche Fabio Pisacane, agente del calciatore azzurro, per portare avanti in maniera decisiva la trattativa.

La definizione della trattativa potrà arrivare a metà settimana, con Contini anche risparmiato da Spalletti nell'ultima amichevole contro il Mallorca ieri sera. Il portiere azzurro si sposterà in blucerchiato in prestito, per la prima volta in Serie A dopo le esperienze in Serie C e B nelle ultime stagioni.