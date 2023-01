Napoli, sfuma il ritorno di Contini: la porta azzurra resta com'è

Da un prestito all'altro, ma niente ritorno a Napoli. L'esperienza in Serie a di Nikita Contini dura appena sei mesi senza troppi sorrisi, il portiere di proprietà del Napoli torna in Serie B e raggiunge Pippo Inzaghi alla Reggina: «Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del portiere Nikita Contini, proveniente dalla Società Sportiva Calcio Napoli» si legge dal comunicato del club granata di oggi.

Un affare spuntato nelle ultime ore, dopo che Contini era stato anche vicino a un ritorno in azzurro: Spalletti cerca certezze dietro Alex Meret con Salvatore Sirigu che ha avuto a lungo problemi fisici e Marfella che non ha mai trovato spazio in questi due anni. Ma l'ipotesi Contini sfuma definitivamente: la porta azzurra resterà dunque così fino al termine della stagione.