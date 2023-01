Napoli, quanti rinnovi: dieci azzurri in scadenza a fine anno

Dieci calciatori azzurri in scadenza alla fine di questa stagione. Il Napoli vola in campo con Luciano Spalletti ma al termine della lunga annata azzurra avrà più di una questione da risolvere: dando per scontate le definizioni di affari per Raspadori e Simeone - che erano arrivati in prestito la scorsa estate - gli azzurri dovranno anche pensare a contratti come quello di Juan Jesus, di nuovo in scadenza, o Ndombelé in prestito dal Tottenham. Sul tavolo ci sarà anche quello di Bereszynski, arrivato dalla Sampdoria qualche settimana fa e in attesa di capire se potrà essere riconfermato.

E si guarda già anche al 2024: Zielinski e Lozano sono le situazioni che più saltano all'occhio, ma non le uniche nel club di Aurelio De Laurentiis. Se Lobotka e Rrahmani sono ormai già avviati verso la riconferma, bisognerà pensare anche a calciatori come Politano e Meret, in scadenza e non certi della riconferma. Il contratto del portiere era stato rinnovato in estate con la promessa di riaggiornarsi proprio al termine della stagione, ma nel frattempo Alex è diventato uno dei punti fermi degli azzurri.