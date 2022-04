Napoli, basta Maradona Game: contro la Roma si torna all'azzurro

Con la Roma per tornare "all'antico". Già solo nei colori. La quarta versione della Maradona Game - quella in rosso dedicata a Diego - tornerà nell'armadio dopo la sconfitta con la fiorentina della scorsa domenica e tre partite giocate (Udinese e Atalanta prima dei viola). Contro la squadra di Mourinho, invece, al Maradona si rivedrà la maglia azzurra - come da richiesta del club alla Lega Serie A - la prima disegnata quest'anno insieme con EA7 e soprattutto quella che resta la più utilizzata in campionato.

Con la gara di lunedì, infatti, saranno 14 le volte che gli azzurri si sono vestiti, appunto, d'azzurro. Insigne e compagni affronteranno quello che una volta era il derby del sole con le uniformi che un tempo hanno contraddistinto le sfide tra Maradona e Bruno Conti: l'azzurro da un lato e il bianco da trasferta dall'altro. C'è anche da invertire il trend: l'ultima volta che la squadra di Spalletti aveva giocato in azzurro a Fuorigrotta, infatti, è il 6 marzo scorso, quando il Milan aveva saputo imporsi al Maradona.