Napoli, contro il Pisa solo un pari: a Labriola risponde il gol di Gaffi

È ancora Valerio Labriola a mettere il segno sulla gara del Napoli Primavera. La squadra allenata da Emmanuel Cascione, però, non va oltre il pari 1-1 interno contro il Pisa, dopo le due vittorie consecutive dell'ultima settimana.

Il gol di Labriola su punizione aveva portato in vantaggio gli azzurri in avvio di primo tempo. Ma dopo qualche occasione fallita per il raddoppio è il Pisa a trovare il pari con Gaffi in apertura di ripresa. A nulla valgono i tentativi finali per gli azzurrini che conquistano solo un punto è continuano a mirare la zona Playoff.