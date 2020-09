LEGGI ANCHE

Il giorno dopo la gara amichevole contro il Pescara - vinta agilmente 4-0 al San Paolo - Gennaro Gattuso ritrova il Napoli al Centro tecnico di Castel Volturno. Assente nella sessione di allenamento mattutina il terzino azzurro, che si è allenato solamente in palestra a seguito di un trauma contusivo subìto nel match di ieri pomeriggio.Anche, Llorente ehanno svolto lavoro personalizzato in palestra questa mattina. Lobotka , assente ieri pomeriggio al San Paolo, ha invece svolto solo lavoro personalizzato in campo per un affaticamento. La squadra domani volerà aper l'ultima amichevole estiva contro lo Sporting in programma alle 20.30.