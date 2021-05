Kalidou Koulibaly non ci sarà. Il difensore azzurro salta anche la sfida contro la Fiorentina dopo non aver giocato il match contro l'Udinese dello scorso martedì. Assente per Firenze anche Stanislav Lobotka.

Questi i convocati

Contini, Meret, Ospina;

Costanzo, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Zedadka;

Bakayoko, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski;

D'Agostino, Insigne, Labriola, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.