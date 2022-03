Napoli, solo 5 calciatori al Mondiale: gli azzurri tornano indietro al 2010

Un senegalese e un camerunese, un belga e un polacco, anche un messicano. Non è una barzelletta, ma è la nuova mappa del Napoli al Mondiale in Qatar del 2022. Sono cinque gli azzurri che hanno saputo conquistare la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo in Qatar, un numero in discesa rispetto a quanto visto nelle scorse edizioni e che riporta il club di Aurelio De Laurentiis indietro di oltre dieci anni. L’ultimo, in ordine di tempo, è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati