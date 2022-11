I cinque del Qatar sono quasi pronti a partire. Lozano, Olivera, Zielinski, Kim e Anguissa sentono già il profumo del Mondiale. Certo, c’è ancora l’ultima gara dì campionato con il Napoli (sabato alle 15 al Maradona contro l’Udinese), ma poi sarà tempo di pensare alle rispettive Nazionali.

APPROFONDIMENTI Napoli-Udinese, le probabili formazioni E il gioco delle coppie è fondamentale Quote scudetto ai minimi: i bookmakers scommettono sulla vittoria degli azzurri

Come se non bastasse c’è odore di derby azzurro, perché Messico e Polonia sono inserite nello stesso girone e quindi Lozano e Zielinski si sfideranno proprio all’esordio il prossimo 22 novembre. Entrambi sono i punti fermi della propria nazionale, così come Olivera, terzino titolare dell’Uruguay. Per non parlare di Kim: titolarissimo nel Napoli, titolarissimo e idolo in Corea del Sud. Anguissa, invece, dovrà reggere il centrocampo del Camerun per portare una squadra africana il più avanti possibile.

C’è poi il grande punto interrogativo che ruota attorno ai nomi di Mario Rui e Ndombele che ancora sognano una chiamata last minute da Portogallo e Francia. Meno chance per il terzino sinistro, mentre l’infortunio di Pogba potrebbe aiutare Ndombele a convincere Deschamps. Nessuna possibilità, invece, per Simeone che è oramai fuori dal giro dell’Argentina.