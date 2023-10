Partiranno uno in fila all'altro, con una unica missione: evitare di farsi male con le proprie nazionali. Missione impossibile, per certi versi. Unico che ha accettato di rinunciare è stato Amir Rrahmani: il ragazzo kosovaro, nonostante la fascia da capitano con la sua nazionale, ha deciso di continuare nelle terapie con il club azzurro a Castel Volturno.

APPROFONDIMENTI Napoli-Fiorentina: Garcia sceglie i titolarissimi Intervista a Prandelli: «Ci vuole coraggio a prendere il posto di Spalletti» Amarcord e precedenti: è anche viola il colore degli scudetti

Occhi puntati su Victor Osimhen, che pure ogni volta che va in Africa, non è baciato dalla fortuna. La cosa positiva di Rudi Garcia è che un bel pezzo di difesa resterà a lavorare a Castel Volturno, perché non solo il kosovaro, ma a parte Di Lorenzo, Ostigard e Olivera, resteranno un bel po' per poter continure a lavorare sulle idee di Garcia.