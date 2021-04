Sampdoria-Napoli, tutti convocati: negativi anche gli ultimi tamponi

Tutto confermato in casa Napoli dove Gennaro Gattuso non ha problemi di formazione e si ritrova con il gruppo al completo prima ella partenza per Genova. La squadra domani pomeriggio affronterà la Sampdoria di Ranieri a Marassi, insieme con gli azzurri confermata anche la presenza del giovane Cioffi in attacco.

L'elenco dei convocati

Contini, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani;

Bakayoko, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski;

Cioffi, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.