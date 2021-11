Napoli, la Coppa d'Africa è un incubo: anche Ounas va verso la convocazione

Il primo gol stagionale contro il Legia Varsavia e la voglia di mettersi in mostra. Adam Ounas è un'arma in più per il Napoli di Spalletti, ma la ritrovata verve in azzurro può essere anche un problema in vista di gennaio.

L'azzurro, infatti, potrebbe lasciare la città in vista della Coppa d'Africa, seguendo così i compagni di squadra Anguissa, Koulibaly e Osimhen. L'Algeria, infatti, è tornata a seguire Ounas e l'ha già convocato per la sosta di novembre: l'esterno sarà con la sua nazionale per le sfide a Gibuti e Burkina Faso.