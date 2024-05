Napoli in Coppa Italia: gli azzurri affronteranno ad agosto una tra Juve Stabia e Torres

L'arrivo al 10° posto nell'ultima stagione condannerà il Napoli a partire dalle retrovie il prossimo anno. Non solo in campionato ma anche in Coppa Italia.

Gli azzurri non cominceranno il loro percorso a gennaio, come era già capitato nelle ultime stagioni, ma addirittura ad agosto, per provare a entrare poi nel tabellone principale.

Gli azzurri affronteranno il 10 agosto la prima gara: l'avversaria sarà una tra Juve Stabia e Torres, che si affronteranno all'alba del prossimo anno. Poi il percorso prevederebbe l'arrivo di una tra Parma e Reggiana da quel lato del tabellone, lo stesso lato che porterebbe agli eventuali ottavi di finale l'Inter campione d'Italia in carica.