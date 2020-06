LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un patto per il finale di stagione, per puntare a metteree conquistare un posto inper il prossimo anno. È questo il quadro che emerge dopo la visita del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , dopo oltre tre mesi di assenza per la pandemia covid19. A tre giorni dal ritorno in campo contro, il patron è tornato a incontrare la squadra e il, instaurando un clima sereno. De Laurentiis, arrivato a Castel Volturno verso le 11.30 con l'ad Chiavelli, ha preso un caffè e si è trattenuto circa, assicurando che verranno pagatiel periodo del covid19, mentre non è stato toccato l'argomento d: quello è un tema su cui il patron non vede motivo per ripensarci e d'altra parte anche in calciatori azzurri hanno in qualche modo metabolizzato di aver fatto degli errori.Per il resto tutto liscio verso il rinnovo per pedine importanti comementre resta aperta una porta di trattativa con, che è in scadenza ma dialoga ancora con il club sulla possibilità di restare.o: De Laurentiis nell'incontro a cui erano presenti anche il ds Giuntoli e il tecnico Gattuso, ha spinto la squadra a chiudere al meglio la stagione,in Champions League. Atmosfera serena, quindi, nel gruppo guidato da capitan Insigne, che è pronto a tornare in campo. Venerdì si terrà l'allenamento al San Paolo per riassaggiare quell'erba e metabolizzare anche il silenzio dello stadio nel match di Coppa Italia a porte chiuse. Un'atmosfera insolita a cui ci si dovrà abituare. Giuntoli, intanto, continua a guardare al futuro. Secondo El Mundo Deportivo, il ds azzurro avrebbe messo gli occhi suventenne ala destra deldotata di grande talento. Il ragazzo ha un contratto con una clausola da 100 milioni ma il club spagnolo potrebbe essere incline a trattare un prezzo ragionevole: Torres è però uno degli esterni giovani più osservati e il Napoli potrebbe trovare non poca concorrenza. Ma il club azzurro sa guardare anche al passato e oggi ha fattoil tecnico esonerato a gennaio dopo una partenza di stagione fallimentare.