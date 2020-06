LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 23:15

Al termine del passaggio del turno contro l'Inter e l'accesso alla finale, Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni della Rai. «Abbiamo fatto la nostra parte, anche se abbiamo sofferto lo abbiamo fatto da squadra. Abbiamo voluto fortemente la finale e ora dobbiamo recuperare le energie.. Strano giocare così senza tifosi, ma noi dobbiamo fare il nostro dovere. Ringraziamo infermieri, dottori e tutti quelli che hanno lavorato. Speriamo che questa partita abbia portato gioia nelle case degli italiani Stiamo vicino a gattuso che è un grande uomo prima che un grande allenatore. Dedichiamo la vittoria a lui e a tutti quelli che hanno sofferto in questi giorni.Napoli-Juve ha un sapore speciale: non scenderò da solo in campo e dovremo dare il massimo. La prepareremo al meglio».