Napoli, è qui la Coppa: bagno di folla dei tifosi al trofeo scudetto

Primo giorno di esposizione per la Coppa dei campioni d'Italia, il trofeo che sarà consegnato al Napoli di Spalletti a fine campionato e che per dieci giorni sarà in esposizione per i tifosi che potranno approfittarne per foto ricordo.

Un migliaio già i napoletani che hanno fatto visita al trofeo, che ha lasciato Milano questa mattina per raggiungere Napoli. La Coppa sarà in esposizione al Centro Tim di Piazza dei Martiri fino al prossimo 3 giugno prima della premiazione finale al Maradona.