Fine corsa, forse fine ciclo. Day after. Cielo plumbeo tendente al nero. Riflessioni amarissime ma stavolta si fa fatica a immaginare ripensamenti. In questo Napoli è stato individuato un monsieur Malaussène, professione capro espiatorio, quello di Pennac. Ovviamente è francese. I giocatori lasciano il Maradona lentamente, uno dietro l'altro. Al varco dove ci sono i familiari ad attenderli, gli sguardi sono cupi, anche se i pargoli in attesa regalano inevitabilmente dei sorrisi e dei momenti sereni. Rui esce con il taxi e mima al suo accompagnatore il gesto dell'adduttore che si è piegato. Poi c'è Rrahmani, Anguissa e tutti i nazionali che preparano il ritorno a casa, per le sfide per le qualificazioni all'Europeo. Vero, in molti sono rimasti legati a Spalletti, si racconta che parlino ancora al telefono con lui. Ma Garcia non è stato un usurpatore, non ha rubato il posto a nessuno: arriva qui perché Lucianone decide di scappare lontano da De Laurentiis. Ma per i giocatori c'è un peso che hanno sullo stomaco: per loro, per molti di loro, l'impressione - e a De Laurentiis lo hanno raccontato - è che il cambio di preparazione atletica pesi maledettamente sul loro rendimento. Una giustificazione? Forse. Ma l'aspetto fisico non è secondario nella crisi azzurra.

De Laurentiis non ha avvertito, però, nelle parole dei calciatori astio nei confronti di Rudi Garcia. Ma c'è qualcosa sotto che ha creato la distanza con la squadra. Ma ovvio, prima o poi, anche agli azzurri dovrà essere chiesto il perché di questa involuzione, perché questi passi indietro da parte della squadra che faceva tremare l'Italia e l'Europa. Tutti scuotono il capo tra gli azzurri, sanno che il momento è difficile. La squadra non ha reagito alle stimolazioni, la sensazione è che Garcia non ha più il controllo dei suoi uomini. Anche nell'intervallo hanno ascoltato le parole del loro tecnico che impartiva indicazioni tattiche su come affrontare. Ma poi hanno fatto cose sballate. Se si ascolta la pancia del popolo, ora, si avvertono dubbi tutti sul tecnico. Ma non da ieri. Da settimane. Non su Kvara, che oltre a partecipare per niente al gioco, ora ha smesso persino di segnare e di saltare gli uomini. Non su Anguissa che per via dell'infortunio muscolare di questa estate ha smarrito lucidità e corsa. E nemmeno su Zielinski, sempre più spesso attonito, o su Ostigard, che prima o poi sarà lui, lo aspettano tutti, arriverà.

La squadra appare senza fuoco, senza l'ordine e la furia di un anno fa. Non si avverte l'unione e la passione della scorsa stagione, perché Garcia non è Spalletti e non riesce più a trasmettere cose: ma basta per giustificare la prestazione di ieri pomeriggio, la caduta libera di questi ultimi 4 giorni? Servivano risposte con l'Empoli, e di solito nelle situazioni complicate, le grandi squadre mettono da parte i problemi e piazzano le zampate. Ma è venuto meno lo zoccolo duro di questo gruppo che appena cinque mesi fa festeggiava lo scudetto. Forse in molti vedove inconsolabili di Spalletti. I leader sono spariti di scena, tra un vaffa e un far finta di nulla. Solo Di Lorenzo ha sempre parlato da capitano vero, ricordando a tutti che quel tricolore è sul petto degli azzurri e va difeso a spada tratta. E invece sembra che sulle macerie ci sia già una bandiera bianca che sventola. C'è un gruppo di saggi ma che di saggio ha messo poco. Non c'è più uno come Cristiano Giuntoli che oltre a fare il direttore sportivo era un argine importante tra le questioni tecniche e quelle presidenziali. Ed è un vuoto importante, non di poco conto: Osimhen sarebbe stato multato a Bologna per la sua insubordinazione al momento del cambio e non graziato. C'è un senso di sconforto da parte di De Laurentiis anche nei confronti degli eroi dello scudetto. Ce l'ha anche con loro. È stato ogni giorno vicino al tecnico ma anche vicino alla squadra. Per scuoterla. Anche con durezza in certi momenti. Già, i giocatori avvertono un disagio e lo hanno raccontato più di una volta: che sia stata sbagliata la preparazione atletica da Paolo Rongoni, il braccio destro di Garcia. Gli infortuni muscolari, certo, ma nelle ultime gare la squadra si è sentita in difficoltà anche sul piano fisico. Ma si sa che le annate negative sono così, la grandine arriva da ogni parte e tutti, nei momenti di difficoltà, possono sbagliare. Ma sono sempre e solo alibi: e alla squadra alibi non possono essere dati. Mai.