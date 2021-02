«Sarebbe pronto per giocare. Si allena con la squadra da mesi ormai», così Claudio Rabona, agente di Davide Costanzo, commenta l'eventuale utilizzo del suo assistito nelle prossime gare del Napoli. Le difficoltà numeriche, vista l'infrmeria, potrebbero portare in prima squadra tanti prodotti del vivaio come Costanzo, classe 2002. «Ha prestanza fisica, tecnica individuale e personalità. Mentalmente è già pronto, sa che potrebbe capitare di giocare e vuole fare la sua parte».

«È nato terzino destro, ma può fare anche il centrale, calciando con entrambi i piedi può giocare ovunque» ha continuato l'agente a Radio Marte. «Proprio in Primavera spesso gioca da centrale, un po' come Di Lorenzo. Contratto da professionista? Non ce l'ha ancora ma non abbiamo fretta, non ci sono esigenze immediate. Vogliamo che il ragazzo faccia i passi giusti. Credo che il settore giovanile del Napoli sia un ottimo settore giovanile. Anche Zedadka, Cioffi e altri sono pronti, il Napoli può fare affidamento su questi elementi. Bisogna solo fare un uso giusto e farli esordire separatamente».

