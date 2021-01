Fabian Ruiz non si ferma. Il centrocampista del Napoli, risultato lo scorso sabato positivo al covid, ha pubblicato dai suoi canali social un video in cui mostra ai tifosi azzurri uno dei suoi allenamenti in cyclette, in attesa di potersi tornare ad allenare. Lo spagnolo ha saltato la sfida alla Fiorentina di domenica scorsa e salterà anche le sfide di questa settimana, inclusa la Supercoppa di stasera contro la Juventus.

Ultimo aggiornamento: 17:01

