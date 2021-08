Napoli, caso Covid nel ritiro: positivo il difensore Filippo Costa

Il calciatore Filippo Costa è risultato positivo al Covid in seguito a un tampone molecolare effettuato questa mattina dopo che lo stesso aveva accusato dei sintomi. Questo il comunicato del Napoli dal proprio sito ufficiale pochi minuti dopo l'arrivo in ritiro a Castel di Sangro.

Un ritiro che il calciatore in questione non vivrà: «Il giocatore non ha viaggiato con la squadra per la sede del ritiro di Castel di Sangro. Il gruppo continuerà l’attività secondo quelle che sono le indicazioni dei protocolli vigenti e delle autorità sanitarie locali» si legge dal comunicato.

Costa aveva però preso parte alla spedizione azzurra di ieri in Polonia, contro il Wisla Cracovia.