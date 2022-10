Napoli, l'amico di Spalletti ma Alvini prepara le contromosse

Inviato a Castel Volturno

Tre cambi in vista, uno per reparto nel Napoli. In difesa dovrebbe toccare a Ostigard dal primo minuto al posto di Rrahmani e avvenire quindi un cambio tra i centrali. Ma anche sulla sinistra resta il solito ballottaggio tra Olivera e Mario Rui.



Tra i tre di centrocampo dovrebbe fermarsi Anguissa (oppure Zielinski), verso una maglia da titolare Elmas (più avanti di Ndombele). In attacco non c'è ancora tra i convocati Osinhen che tornerà disponibile contro l'Ajax: per il ruolo di centravanti Raspadori più avanti di Simeone. E poi il consueto dubbio sulla destra tra Politano e Lozano con il nazionale azzurro favorito.



Dubbi di formazione anche nella Cremonese con l'allenatore Alvini che presenterà qualche sorpresa rispetto alla scorsa settimana. «Avrei voluto rischierare la stessa base di Lecce, ma le condizioni fisiche e alcuni malanni di stagione mi portano sicuramente a dover fare 2-3 cambiamenti. Nella mia carriera ho sempre giocato a 4, negli ultimi 4-5 anni abbiamo lavorato su quest'idea della difesa a 3 che ci ha portato grandi risultati. Ma conosciamo tutte le dinamiche anche della difesa a quattro», ha detto il tecnico grigiorosso in conferenza stampa sottolineano poi la forza degli azzurri. «Il Napoli è forte in tutti i reparti, ha un centrocampo straordinario e la fisicità di Meité mi servirà. Lì vedremo se giocare con un vertice più alto o più basso».