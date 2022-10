Napoli-Cremonese a gennaio: 3-0 nell'ultimo precedente in Coppa

La data era già stata decisa - il prossimo 11 gennaio - ma la sfidante no: la Cremonese elimina il Modena in Coppa Italia con un secco 4-2 ai supplementari e prenota il Napoli nella competizione, i grigiorossi di Alvini saranno al Maradona dopo Natale e la sosta per il Mondiale invernale per giocarsi contro gli azzurri di Luciano Spalletti gli ottavi di finale del torneo.

Di Okereke e Felix le reti della Cremonese, ampliate poi dalla doppietta di Sernicola nell'extra-time. Le due formazioni si sono già incrociate in campionato a Cremona (4-1 per il Napoli) mentre si sono incrociate in Coppa Italia per tre volte nella storia, con tutte vittorie azzurre: l'ultima occasione nella stagione 1994/95, con un secco 3-0 al San Paolo e le reti di Carbone e Agostini.