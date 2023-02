Cremonese-Napoli. Lozano ringrazia Spalletti: «Mi dà fiducia»

«Abbiamo fatto benissimo fin qui lavorando giorno per giorno, ma possiamo ancora migliorare». Hirving Lozano prova a prendersi il Napoli. Il messicano gioca ancora da titolare contro la Cremonese e mette il suo timbro alla partita: «Mi fa piacere poter giocare ancora titolare, ringrazio Spalletti, mi fa felice ma devo lavorare ancora tanto».

«Il gol mi manca? Sì, ma so che tanto prima o poi arriverà» ha ammesso al termine del match contro la Cremonese Lozano, Ma non dispera. «Il calcio è così, continuo a lavorare per poter tornare a festeggiare presto. C’era fallo su di me e c’era il secondo giallo per il mio avversario» ha concluso l'azzurro a Dazn.