Napoli-Cremonese, Ostigard torna in gruppo

Una bella notizia per Luciano Spalletti e il Napoli: dopo il turno di stop ieri, Leo Ostigard è tornato immediatamente in campo. Il difensore norvegese si era frmato a causa di una sintome influenzale che l'aveva colpito nelle ore scorse ma si è subito aggregato nuovamente ai compagni questa mattina a Castel Volturno. Il Napoli prepara la sfida di domenica sera contro la Cremonese, dopo l'attivazione, gli azzurri si sono dividi in due gruppi: uno ha svolto lavoro di forza in palestra mentre l'altro è stato impegnato in allenamento tattico in campo.