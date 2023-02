Napoli-Cremonese, social in delirio: «Osimhen da baciare come Fedez a Sanremo»

Era nell’aria, in fondo tutti si aspettavano che il Napoli avesse voglia di togliersi gli schiaffi da faccia con la Cremonese dopo il atch di Coppa Italia pareggiato e finito poi male ai rigori. E lo ha fatto senza neanche troppa fatica: una gara attenta ma senza strafare troppo e gli azzurri hanno portato a casa un tris. Le firme in calce sono di un georgiano, un nigeriano e un macedone. E no, non è l’inizio di una barzelletta, ma forse è il prosieguo di un sogno che prende forma partita dopo partita.

Un Napoli abbagliante che si è portato in vantaggio al 22’ con il gol, appunto, di Khvicha Kvaratskhelia proprio nel giorno del suo compleanno: sarà un caso che gli anni compiuti sono 22 esattamente come il minuto nel quale ha segnato proprio la rete numero 11 (come 11 sono gli assist) con la maglia numero 77? Per chi crede nelle coincidenze forse no, ma una cosa che mette sicuramente d’accordo tutti è che qualsiasi cosa tocchi questo talento del calcio sembri raddoppiare: «È l’oro di Napoli», commentano i tifosi sul web, pronti a dichiarare il loro amore anche in vista di San Valentino dopo aver goduto dell’ennesimo capolavoro tecnico di cui è capace: stop al limite per poi saltare Sernicola e trafiggere Carnesecchi.

Come innamoratissimi sono di Victor Osimhen, attaccante pazzesco che qualche fantallenatore addirittura bacerebbe con la stessa passione di Rosa Chemical con Fedez nella serata finale di Sanremo, in grado di arrivare a quota 17 segnando più di chiunque altro in Serie A. «Victor, facci volare ancora», prega il popolo social. E in coppia con Khvicha diventa un godimento pazzesco guardarli in campo.

Ma la vera sorpresa - ormai più certezza che sorpresa - è invece Elijf Elmas che ha segnato il sesto gol da subentrato nel campionato in corsa, pronto a sfruttare l’assist al bacio del capitano facendo scorrere il pallone sul destro prima di incrociare la conclusione: una media realizzativa altissima che forse lo pone a un indice di gradimento importante da parte dei fantallenatori. «Gioca poco, merita più spazio anche se è difficile in una rosa così», commentano infatti sul web.

E con questa atmosfera l’amore non è un dubbio, tanto che viene riscattata anche la maglia di San Valentino già vista nella gara di Coppa Italia proprio con i lombardi. «Non ha portato bene l’altra volta ed è anche alquanto brutta, ma finché giocate così potete indossare quello che volete. Siete più forti di qualsiasi scaramanzia», ribadisce il popolo del web.

Fra le novità della serata c’è il ritorno di Diego Demme, un centrocampista che molti avevano quasi dimenticato vista l’assenza dal campo, ma che già aveva tutta la stima dei tifosi. Una cosa che però non è passata inosservata è l’uscita di Lobotka dal campo, preso in braccio quasi a volo d’angelo da Spalletti. «Non si può dire abbia il fisico da ballerina», scherza qualcuno. Ed è così che la città continua a sognare, con la squadra a più 16 dalla seconda in classifica in attesa del match fra Inter e Sampdoria.

Così ora certamente anche la squadra di Ballardini sa che battere i ragazzi di Spalletti non è poi davvero una passeggiata e che forse quella famosa gara fu per molti versi strana, con un Napoli in ripresa dopo la sosta. «Un paragone fra Napoli e Cremonese non esiste: è come paragonare la napoletana Luisa Ranieri alla cremonese Chiara Ferragni. L'influencer ha già perso in partenza», ironizzano i social accostando le loro foto scattate nelle loro presenze a Sanremo 2023. E a proposito di sosta, c’è ancora chi aspetta il calo del Napoli al rientro dai Mondiali: il meme dello scheletro ritrovato del tifoso che aspettava il crollo azzurro è ormai virale. Ma intanto la squadra vola sempre più in alto.

E altro che Sanremo, a Napoli la canzone è solo una: «E se ne vaaa, la capolista se ne vaaaa».