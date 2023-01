Nemmeno il tempo di metabolizzare il pokerissimo rifilato alla Juventus, che già si torna in campo. Domani si comincia con la Coppa Italia, competizione che vedrà l'esordio del Napoli direttamente per gli ottavi di finale. La formula resta quella degli ultimi anni, ovvero si gioca in gara secca e in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari si procede con supplementari e rigori.

Inevitabile che quella di domani alle 21 con la Cremonese sarà l'occasione per Spalletti per sperimentare. Ma anche per dare spazio a chi fino a oggi ha giocato meno. Addirittura c'è chi non ha giocato nemmeno un minuto e per tanto potrebbe fare il suo esordio assoluto con la maglia del Napoli. Su tutti Salvatore Sirigu, il numero 12 azzurro che finalmente darà il cambio a Meret prendendo il suo posto tra i pali. Esordio per Sirigu, ma non solo. Perché domani contro la Cremonese sarà anche la prima volta di Bartosz Bereszynski con la maglia del Napoli. Il terzino polacco è fresco arrivato dallo scambio con la Sampdoria: a Genova è volato Zanoli, mentre lui è approdato a Castel Volturno. Ancora non ha giocato nemmeno un minuto in azzurro, ma adesso potrebbe essere arrivato il suo momento. Prenderà il posto di Di Lorenzo, con il capitano destinato a un fisiologico turno di riposo. Lui, lo stakanovista per eccellenza, siederà in panchina in vista del prossimo impegno di campionato, sabato pomeriggio in casa della Salernitana. A proposito di riposo, ieri il Napoli non si è allenato perché Spalletti ha concesso una giornata di relax ai suoi ragazzi in vista dei prossimi impegni.

Contro la Cremonese, poi, sarà anche l'occasione per mettersi in mostra per quelli che hanno giocato meno. Diego Demme, ad esempio, sarà il sostituto naturale di Lobotka in cabina di regia, mentre a Giovanni Simeone sarà affidato il peso dell'attacco per far rifiatare un po' super Osimhen. Occasione buona per dimostrare il proprio valore anche per Giacomo Raspadori che tra l'esplosione di Kvara e la l'insostituibile Osimhen si è ritrovato tutte le porte chiuse per un posto da titolare nell'attacco del Napoli. A destra Hirving Lozano scalpita per una maglia da titolare dopo le due panchine consecutive contro Sampdoria e Juventus.