Com'è possibile che la squadra che fa 5 gol alla Juve, volando a +9 sul Milan, sia eliminata dalla Coppa Italia ad opera della Cremonese? È possibile. Perché non era la stessa squadra. Perché Luciano Spalletti ha snaturato il Napoli, schierando dieci differenti giocatori rispetto alla formazione anti-Juve nell'ottavo contro i grigiorossi che avevano da pochi giorni cambiato allenatore. E nel secondo tempo e nei supplementari non è stato sufficiente l'impiego di alcuni titolari, da Lobotka a Osimhen, per ribaltare la gara.

L'eccesso di turnover era stato già pagato a caro prezzo a inizio campionato dal tecnico toscano, quando il Lecce venne al Maradona e strappò un punto. Calciatori che hanno raramente giocato insieme rischiano di fare, sotto l'aspetto individuale e anche quello collettivo, una brutta figura. Ed è quello che è accaduto al Napoli, che peraltro pensava di essere al sicuro sul 2-1 ed è stato invece beffato dal pareggio degli avvversari. Ma come si fa a far crossare un avversario a quattro minuti dalla fine e a disinteressarsi di un altro in area, come ha fatto Bereszynski, alla prima (negativa) esibizione?

È vero che il Napoli ha una rosa profonda ma se ne cambi così tanti insieme non fai un buon servizio alla squadra. E l'effetto è l'eliminazione dalla Coppa Italia, che è tutt'altro da considerare una coppetta almeno da queste parti, dal momento che gli unici trofei conquistati da De Laurentiis sono tre Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

La lezione della partita contro la Cremonese - per i titolarissimi come per quelli che giocano una manciata di minuti ogni tanto - è che non si può mai sottovalutare chi ti sta di fronte e che la concentrazione deve essere massima. Certo, poi l'allenatore deve cercare di schierare la formazione più adeguata e questo Spalletti non lo ha fatto contro Ballardini, che ha dichiarato a fine partita di non aver fatto alcun miracolo in poche ore di lavoro ma ha fatto «un semplice richiamo ai principi generali».

Ecco, questa lezione dovrà assolutamente valere già dalla prossima partita in casa della Salernitana, ferita dopo gli otto gol presi in casa dell'Atalanta e a caccia di riscatto. Una grande squadra - e il Napoli lo è - deve saper sporcarsi le mani, anche andando oltre gli errori dell'arbitro. Ne ha commessi la signora Maria Sole Ferrieri Caputi, a cominciare da quel rigore - netto - non fischiato per un fallo a inizio partita su Gaetano. Fa bene l'Aia a incoraggiare le donne arbitro ma Ferrieri Caputi è stata assolutamente inadeguata per una sfida tra due squadre di serie A.

E, a proposito di singoli, Spalletti faccia un richiamo a chi sul campo passeggia, come Piotr Zielinski, probabilmente distratto dalle vicende che riguardano il rinnovo del contratto. Il primo posto, meritatissimo, non deve far calare la tensione da parte di nessuno.