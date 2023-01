Napoli choc con la Cremonese, Spalletti: «Non siamo stati al nostro livello»

Una battuta d'arresto improvvisa, una eliminazione dalla Coppa Italia che rischia di far male. «Siamo dispiaciuti, c'è tanta delusione» le parole di Luciano Spalletti, che avrebbe voluto un altro Napoli questa sera in campo contro la Cremonese «Noi dovremmo sempre gestire la partita. Non siamo stati bravi come al solito, ma poi la partita la stavamo gestendo noi, la Cremonese non riusciva a far tanto. Poi arriva il caso: abbiamo preso un gol nel finale buttando al vento due occasioni per chiudere la partita».

Gli azzurri lasciano subito la seconda competizione italiana: «Il calcio funziona così: se metti in discussione una partita con errori banali poi tutto diventa complicato» ha continuato Spalletti ai canali Mediaset «Sappiamo che nessuna partita è scontata, se non mostri la tua qualità diventa sempre difficile perché anche le altre squadre se la giocano. Potevamo chiudere la partita nella ripresa, ma comunque la stavamo gestedo e potevamo portarla in fondo così. Andiamo fuori perché abbiamo giocato sotto il nostro livello».