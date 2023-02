Napoli-Cremonese: Spalletti perde Ostigard

Non si fermano le sindromi influenzali in casa Napoli. Dopo aver colpito Kvaratskhelia e anche Ndombelé nei giorni passati, ora l'influenza stagionale arriva anche a casa Ostigard: il difensore centrale norvegese questa mattina non si è allenato a Castel volturno, alla ripresa degli allenamenti della squadra di Luciano Spalletti.

Gli azzurri avevano usufruito ieri di un giorno di pausa dopo il rotondo successo in Liguria contro lo Spezia e sono tornati in campo questa mattina agli ordini dell'allenatore toscano. Assente solo il difensore azzurro, che sarà rivalutato nelle prossime ore in vista di quella che sarà la gara di domenica sera al Maradona contro la Cremonese.