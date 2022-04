Napoli, Cremonini in maglia azzurra: il cantante posa con la numero 10

Cesare Cremonini è a Napoli, l'artista bolognese è arrivato in città nelle ultime ore per inaugurare oggi a Ponticelli un murales realizzato dallo street artist Giulio Rosk, nell'ambito del progetto "Iovorrei" lanciato dallo stesso cantante. Prima degli impegni "istituzionali", però, per Cremonini un regalo speciale: una maglia azzurra della squadra della città, un modello che riporta alla memoria i vecchi fasti del Napoli di Maradona.

«Che regalo e come ti fa sentire bene la maglia originale di Diego stagione 1985/86. Lo stesso anno in cui ho iniziato ad andare allo stadio a tifare per il nostro Bologna!» ha scritto sui social Cremonini, posanto con la divisa azzurra. «Grazie per questo regalo super super prezioso! La tengo stretta per la prima volta in cui sonerò allo Stadio Diego Armando Maradona!». Oggi a Ponticelli l'incontro con gli studenti e i docenti del plesso Petrone.