📊 Con il gol di @AminYounes11 sono 15 i giocatori andati a segno in stagione pic.twitter.com/H3NCi5xFtZ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 28, 2020

Un gol per allargare la lista e per ritrovare quella emozione provata solo un anno fa. Amin Younes segna contro lae chiude il match con i ferraresi, entrando nel finale di gara. L'esterno tedesco di origini libanesi diventa il 15° azzurro che in questa lunga e complicata annata è riuscito a trovare la via del gol.Per Younes il primo gol dopo i tre trovati nella passata stagione contro Frosinone,e Udinese. Gol importante quello di stasera anche per Dries Mertens : il belga non solo arriva a 123 con il, ma diventa anche il miglior marcatore stagionale della squadra con 14 reti.