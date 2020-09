LEGGI ANCHE

Un salto indietro nel tempo, troppo indietro, quando la tecnologia non aiutava e il calcio era una cosa semplice. Il Napoli in ritiro adeve fare di necessità virtù e allora via alla vasca criogenica e benvenuti ai bidoni - che servirebbero all'immmondizia - come soluzione alternativa. Peccato, però, che siamo nel 2020 e la tecnologia non è certo passata di moda, così come gli smartphone che immortalano gli azzurri alle prese con la pratica bidoni. La fotografia che immortala, Ounas, Luperto,e gli altri azzurri fa subito il giro del web scatenando le risate e l'ironia dei tifosi.Il club, però, ci tiene a smentire anche l'ironia: «È imbarazzante vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori delper fare crioterapia utilizzino bidoni dell’immondizia, senza minimamente fare una verifica dei motivi di questa iniziativa e se sia un’idea di Gattuso o una prassi comune. acciamo noi il lavoro che non è stato fatto. Domanda: perché usate i bidoni ? Perché sono molto ampi e alti e i giocatori sono immersi fin sopra la vita. Inoltre i bidoni rispondono alle esigenze del protocollo Covid che impone che ogni giocatore sia in immersione da solo. Domanda: sono bidoni puliti o sporchi ? Naturalmente non solo sono puliti ma sono anche nuovi, mai usati e vengono sanificati tre volte al giorno. Domanda: siete gli unici fare questa attività con i bidoni? No, lo fanno molte squadre. Domanda: quindi non è un’idea di? No».