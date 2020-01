Il Napoli è in profonda crisi e arriva l'appello del colonnello Gianfranco Paglia, ferito in Somalia in un attentato a Mogadiscio, medaglia d'oro al valor militare, alla tifoseria napoletana.



«La bellezza di un Popolo sta nel continuare a rimanere compatto nonostante le momentanee battute d'arresto. Ciò vale anche in ambito sportivo. La bellezza dello sport sta nel superare ed oltrepassare ogni limite anche quando si vivono fasi buie. Mi rivolgo alla tifoseria del Calcio Napoli e mi appello affinché ora più che mai non faccia mancare il proprio supporto ai fantastici giocatori e all'intero team. Al di là delle scelte più o meno giuste che vengono fatte, i nostri giocatori, il nostro allenatore meritano tutto l'affetto e sostegno possibile affinché insieme tutti possiamo riportare la squadra nella giusta classifica. È proprio nel momento del bisogno che non si fa mancare quel calore che meritano, vanno sostenuti con forza perché sono quegli stessi che ci hanno regalato grandi emozioni. Io sono certo che la tifoseria napoletana mostrerà ancora una volta il suo grande cuore e non fischierà più a chi chiede appoggio, ma saprà applaudire e incoraggiare come ha sempre fatto mettendo da parte la personale delusione. Questo è il popolo napoletano e questi sono i veri tifosi napoletani che contribuiranno nel rendere magica ancora una volta la nostra amata squadra. Forza Napoli!». © RIPRODUZIONE RISERVATA