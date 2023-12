Giù, sempre più giù. C'è solo aria, e un nulla cosmico, sotto il Napoli che cade e chiude l'anno solare all'ottavo posto, a cinque punti dalla Fiorentina che ora occupa l'ultimo posto che vale la Champions. Finisse adesso, neppure in Conference andrebbe il Napoli di Mazzarri, per la prima volta dopo 13 anni sarebbe fuori dalle coppe europee. Mazzarri si aggrappa ad arbitri ed alibi, ma la squadra è svanita in poco tempo. Per De Laurentiis, vista la media di 1,16 punti a partita del ciclo di Walterone, c'è l'incubo di dover cambiare ancora allenatore. Ma un altro tecnico cosa mai potrebbe fare, se qui il crollo è grave, strutturale, e coinvolge soprattutto i giocatori? Eppure si sa come vanno certe cose. Ma chi? Non resta che Fabio Cannavaro, che muore dal desiderio di far rinascere il Napoli, come ultimo dei traghettatori in attesa dell'estate. Ma al momento, De Laurentiis si tiene Mazzarri. Ma certo, fino ad adesso il Napoli ha fatto peggio di quando c'era Garcia che aveva, in campionato, la media di 1,75 punti a partita. Insomma, con questo cammino, gli azzurri sarebbero a quota 31 punti.

Il destino di Mazzarri è ben poca cosa, e anzi l'importanza della sua avventura al Napoli sparisce al confronto di tutto quello che ci sarà da fare, da cambiare, forse da rivoluzionare. La Supercoppa diventa un obiettivo da non tralasciare, né per il club e neppure per il tecnico di San Vincenzo. Ed è un peccato partire per Riad senza Osimhen e Anguissa. Fino ad adesso, da quando Mazzarri ha preso in pugno la situazione è un Napoli che ha illuso solo contro il Cagliari, ma poi per il resto fa spavento: debole con i deboli e con i forti. Da due settimane non dà segni di reazione, non segna da tre partite, ha infilato una serie negativa che ha portato alla contestazione delle due curve. È un Napoli che continua a ribollire anche al suo interno, esattamente come con Garcia. Dicevano che molti dei senatori di Spalletti non sopportavano la presa di distanza del francese dal Napoli dello scudetto. Ebbene, è arrivato uno che si è praticamente inginocchiato fin dal primo giorno al cospetto del grande Napoli che ha stracciato tutto («ho passato gli ultimi mesi a studiarlo e ad ammirarlo») lo scorso anno. Ma il risultato non è cambiato.

Con Garcia non erano mancati gesti plateali e polemici, come quando Osimhen, Politano e Kvara lo hanno mandato palesemente al diavolo al momento della sostituzione: ora, invece, i calciatori stanno andando oltre, perché chi non è contento della gestione di Mazzarri anche in termini di impiego, vuole andare via. Sotto il profilo delle scelte, infatti, poco è cambiato: aveva i suoi fedelissimi Garcia, li ha Mazzarri. Simeone giocava pochissimo prima e gioca poco ora. Piuttosto Raspadori: Garcia, assai aziendalista, lo faceva giocare sempre. E ovunque. In ossequio ai 30 milioni più bonus spesi. Ma c'è anche dell'altro: a furia di cercare prese di distanza tra Mazzarri e Garcia, si trovano punti in comune. Entrambi, infatti, hanno bocciato il mercato estivo del club: Cajuste e Lindstrom hanno recitato la parte dei figuranti sia con il toscano che con il francese. E Natan i suoi momenti di gloria li ha avuti... per necessità: con Garcia quando si è infortunato Rrhamani e con Mazzarri quando si sono fermati sia Mario Rui che Olivera. Per De Laurentiis una presa di coscienza degli errori di questa estate.

I senatori restano intoccabili, con Garcia come con Mazzarri. Che sta provando almeno in allenamento a cambiare alcune cose in termini di preparazione atletica e di recupero di Kvara. Con il Torino, il 7 gennaio, non è l'ultima spiaggia di Mazzarri, ma dopo due mesi qualcosa in più tutti se lo aspettavano. E va bene anche la rabbia contro gli arbitri, lo sfogo per le decisioni di Di Bello, dopo i silenzi per i torti delle ultime settimane. Ma per provare a salvare qualcosa di una stagione non proprio esaltante (certo, non disastrosa: il passaggio agli ottavi di Champions significa aver centrato il primo obiettivo), bisogna cambiare passo. Ma anche De Laurentiis ha capito che qui non c'è più spazio per le speranze, figuriamoci per le illusioni. Mazzarri non sembra avere il controllo della situazione. Esattamente come con Garcia. Le dichiarazioni sono in linea con quelle dei periodi di burrasca. «Non è colpa di nessuno, è solo colpa mia», ripete De Laurentiis. Ma Mazzarri non può dormire sonni tranquilli.