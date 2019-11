LEGGI ANCHE

Una coppia da urlo, in cima alla classifica dei pali e delle traverse colpite. Ben quattro per Dries Mertens fin qui, uno in meno per il compagno di reparto Arek Milik , un dato tristemente record per una squadra, il, ferma al palo in più occasioni in questo avvio di campionato.Il dato dei due azzurri fa il paio con quello più generale della squadra. Il Napoli ha già colpito nove legni in questa, ben dodici se si allarga lo sguardo anche allagiocata. Un quadro desolante che spezza il fiato alle occasioni avute anche a Roma, per una squadra troppo precisa, ma nel modo più sbagliato.