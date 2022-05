Napoli, crolla la Primavera: ko col Verona, si andrà ai Playout

Sconfitta interna per la Primavera di Nicolo Frustalupi che cede il passo al Verona (già salvo) nell'ultima uscita di campionato e, complice anche il successo del Lecce in contemporanea, non riesce a evitare i Playout. Nella post-season, infatti, gli azzurrini si giocheranno la salvezza e la permanenza in Primavera 1, dopo la promozione arrivata un anno fa.

Sembrava mettersi tutto in discesa: Ambrosino aveva portato in vantaggio i suoi in apertura di match ma il Verona pareggia prima dell'intervallo e nel finale di gara la ribalta, mentre la squadra di casa aveva perso proprio Ambrosino per espulsione. Ai playout gli azzurrini incontreranno il Genoa: doppia sfida andata e ritorno con la gara di ritorno in casa a Cercola.