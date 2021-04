E Cosmi richiama Di Lorenzo: «Ci mancava solo il suo gol»

Serse Cosmi lo aveva detto: un Crotone perfetto avrebbe anche potuto perdere a Napoli. E così è stato. Il suo Crotone sfiora un punto che sarebbe stato importantissimo, ma alla fine deve arrendersi agli azzurri. «Ho rivisto un po’ di situazioni della gara, volevo capirle ma non ci sono riuscito. Forse è meglio così» scherza subito l’allenatore calabrese. «In tutte le partite fin qui abbiamo fatto bene e segnato tanto, contro il Torino, la Lazio, oggi a Napoli. Fare tre gol qui al Maradona è complicato. Offensivamente abbiamo sempre fatto bene ma il calcio è equilibrio, paghiamo a caro prezzo gli errori fatti dietro».

«Ci aggiungo anche che non siamo particolarmente fortunati» ha aggiunto Cosmi ai microfoni di Sky Sport. «Non me ne voglia Di Lorenzo, ma non è un mancino e ci mancava solo il suo gol di sinistro. I gol subiti sono stati anche nostre colpe, più che la costruzione dal basso abbiamo fatto la distruzione dal basso. Però abbiamo degli attaccanti forti: Messias può giocare in tutte le squadre del nostro campionato, sono veramente stupito da lui. Simy è un realizzatore straordinario».