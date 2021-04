Napoli-Crotone live dalle 15: Gattuso rilancia Mertens e Osimhen

Riparte la corsa Champions per gli azzurri di Gattuso. Una vigilia per il Napoli caratterizzata dall'attesa per l'esito dei tamponi molecolari ai quali sono stati sottoposti ieri mattina Zielinski e i tre nazionali azzurri, Insigne, Di Lorenzo e Meret. Tutti e quattro sono risultati negativi al Covid-19: la notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo al gruppo degli azzurri è arrivata ieri in primo pomeriggio. Fugata così l'apprensione per Zielinski, che era risultato positivo giovedì al primo tampone rapido di rientro in Italia dopo gli impegni con la nazionale polacca (gruppo nel quale si sono registrate delle positività al Covid-19) e poi negativo a un altro test rapido e a quello molecolare ai quali è stato poi sottoposto mentre era a casa. E fugate le apprensioni per Insigne, Di Lorenzo e Meret che hanno fatto parte della spedizione del gruppo azzurro di Mancini nel quale si sono registrati dei casi di Covid-19.

LA PARTITA IN DIRETTA

NAPOLI (4-2-3-1)

1 Meret, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui, 8 Fabian Ruiz, 5 Bakayoko; 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne; 9 Osimhen.

A disposizione: 16 Contini, 25 Ospina, 3 Zedadka, 7 Elmas, 11 Lozano, 20 Zielinski, 23 Hysaj, 33 Rrahmani, 37 Petagna, 38 Costanzo, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

CROTONE (3-4-1-2)

1 Cordaz; 26 Djidji, 5 Golemic, 13 Luperto; 33 Rispoli, 10 Benali, 21 Zanellato, 17 Molina; 30 Messias; 7 Ounas, 25 Simy.

A disposizione: 16 Festa, 22 Crespi, 3 Cuomo, 6 Magallan, 8 Cigarini, 20 Rojas, 24 D'Aprile, 32 Pedro Pereira, 34 Marrone, 54 Di Carmine, 77 Vulic, 95 Eduardo Enrique, 97 Riviére. All. Cosmi.

ARBITRO: Di Martino di Teramo.