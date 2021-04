Il Napoli balla e fa festa: «Ma pensiamo già alla prossima»

Microfoni spenti e social accesi. Lì sul web va di scena la grande festa azzurra dopo la vittoria sul Crotone. Tre punti importantissimi che permettono alla squadra di Gattuso di continuare nella rincorsa Champions e alla squadra di guardare avanti con rinnovato ottimismo. «Tre punti e testa alla prossima» ha scritto infatti ai tifosi Eljif Elmas, il macedone ieri subentrato nella ripresa contro i calabresi.

Della stessa idea anche Giovanni Di Lorenzo, il terzino azzurro che ha realizzato ieri il gol vittoria. «Felice per la vittoria e per il gol, ora testa a mercoledì» avverte il napoletano. In rete ci sono andati anche Victor Osimhen e Lorenzo Insigne, partner d'attacco per l'occasione; il nigeriano ha postato dai suoi canali social le immagini della danza-esultanza dopo la rete insieme con il capitano.