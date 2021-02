Dopo la grande prestazione contro il Crotone dello scorso turno, il Napoli Primavera torna a muovere la classifica ma lo fa con un solo punto, quello conquistato oggi in casa della Virtus Entella nel 8° turno del campionato di categoria ripreso da poche settimane dopo tre mesi di stop.

La squadra di Cascione passa subito in vantaggio in avvio con il colpo di testa di Cataldi che infila l'1-0 e porta avanti gli azzurrini. La squadra conduce per oltre un'ora, incapace però di chiudere il match, e viene riacciuffata solo al minuto 91 dal gol di Antonioni. Il Napoli resta al 7° posto in classifica e a -9 dalla capolista Lecce, ma con quattro gare ancora da recuperare.

