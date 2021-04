Napoli, riecco Mertens e Osimhen: restano ai box solo Demme e Ospina

Seconda e ultima tranche di rientri quella vissuta dal Napoli a Castel Volturno. Al centro tecnico azzurri si sono rivisti anche i reduci dalle ultime partite di ieri sera come Elseid Hysaj ed Eljif Elmas che hanno svolto lavoro di scarico. Con loro anche Mertens, Di Lorenzo, Koulibaly, Lozano, Osimhen, Meret e Insigne, rientrati dall'impegno con le nazionali. Per il belga nessun problema alla spalla, tutti hanno svolto l'intera seduta in gruppo.

In vista del match contro il Crotone di sabato e soprattutto della trasferta infrasettimanale contro la Juventus, restano dunque da capire le condizioni di Diego Demme e David Ospina, gli unici che restano out dal gruppo azzurro. Il centrocampista tedesco ha svolto differenziato in campo e piscina, invece Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.