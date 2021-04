Il Crotone è ultimo in classifica con 15 punti in 28 partite: quattro vittorie, tre pareggi e ben 21 sconfitte. Tutti in casa i quattro successi con lo Spezia 4-1, il Parma 2-1, il Benevento 4-1 e il Torino 4-2. In casa il pareggio con la Juventus (1-1) e fuoi casa gli altri due pareggi con il Torino e l'Udinese, entrambe le partite finite 0-0 e gli unici due punti esterni conquistati dalla formazione calabrese.

L'ARRIVO DI... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati